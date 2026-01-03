Haberler

Samsun'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Samsun'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Nurhan U. (41) yönetimindeki 06 KKC 91 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Gümüşyaprak Mahallesi'nde yoldan çıkıp tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Fatih Ç. (40) ve Emir Ç. (22), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

