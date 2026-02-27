Haberler

Samsun'da otomobilin caminin bahçesine devrilmesi kamerada

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobil cami bahçesine devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin caminin bahçesine devrilmesi, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Fatih S. idaresindeki 55 JR 986 plakalı otomobil, İshaklı Mahallesi Hastane Kavşağı'nda cami bahçesine devrildi.

Kazayı gören vatandaşların müdahalesiyle otomobilden çıkarılan sürücü, olaydan yara almadan kurtuldu.

Otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza anı, caminin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Emre Dilek
