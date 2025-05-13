Samsun'da Otobüs Yayaya Çarptı: 86 Yaşındaki K.A. Yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 86 yaşındaki K.A., otobüs tarafından çarpılarak yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otobüsün çarptığı yaya yaralandı.
Orta Mahalle Atatürk Bulvarı'nda K.P. (59) idaresindeki 55 RT 054 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen K.A'ya (86) çarptı.
Kazada yaralanan yaya, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel