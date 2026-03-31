Samsun'da otobüs yan yattı: 9'u öğrenci, 11 yaralı
Samsun'da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otobüste 9'u öğrenci, toplam 11 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza, saat 07.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Ankara yolunda meydana geldi. İstanbul'dan Ordu'ya giden Ünye Belediyesi'ne ait 52 AEE 917 plakalı otobüs, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada 9'u öğrenci, 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı