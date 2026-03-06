Samsun'da 22 bin makaron ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da iş yerinin tuvaleti ile masada yapılan bölmeye gizlenmiş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, bir iş yerindeki tuvaletin havalandırması ile masada yapılan bölmeye saklanmış 22 bin 20 doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.