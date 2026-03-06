Haberler

Samsun'da 22 bin makaron ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da 22 bin makaron ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da yapılan operasyonda iş yerinin tuvaleti ve masasında gizlenmiş 22 bin 20 doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da iş yerinin tuvaleti ile masada yapılan bölmeye gizlenmiş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, bir iş yerindeki tuvaletin havalandırması ile masada yapılan bölmeye saklanmış 22 bin 20 doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti

Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
Yola çıktı bile! 3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor

3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor
2 trilyon doları yönetiyordu, şimdi 3 kişiyle domates satacak

2 trilyon doları yönetiyordu, şimdi 3 kişiyle domates satacak
Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti

Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle
Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı

Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı
İran'da ABD'nin kara harekatı başlatmasını isteyen biri var

İran'da ABD'nin kara harekatı başlatmasını isteyen biri var