Samsun'da "okullara saldırı olabileceği" yönündeki paylaşımları nedeniyle 7 öğrenci yakalandı

Samsun'da, "okullara saldırı olabileceği" yönündeki sosyal medya paylaşımları nedeniyle 7 öğrenci gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun'da okullara saldırı olabileceğine dair paylaşımlar yapılması üzerine çalışma başlattı.

Tespitin ardından düzenlenen operasyonda Çocuk Şubesi ekiplerince 18 yaşından küçük 6 öğrenci ile Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince 18 yaşından büyük 1 öğrenci gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek
