Samsun'da Okul Kantin ve Yemekhaneleri Denetlendi

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, okullardaki kantin ve yemekhaneler denetlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz ve gıda denetim ekibi, İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesinde denetim yaptı.

Kantin ve yemekhanede gerçekleştirilen denetimde, işletmenin teknik ve hijyenik koşulları ile diğer hususlar, mevzuata uygunluk açısından titizlikle kontrol edildi.

Yılmaz, gazetecilere, denetimlerinde tüketici sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanmasını amaçladıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki kantin ve yemekhanelerde denetimlere devam ettiklerini anlatan Yılmaz, "Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi'mize kayıtlı 451 eğitim kurumu yemekhanesi mevcut, 455 de kantin kayıtlı durumda. Yemekhane ve kantinlerde her eğitim öğretim döneminde her yarıyılda en az bir defa olmak üzere denetim gerçekleştiriyoruz." dedi.

Alo 174 Gıda Hattı'na gelen ihbarların da bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, ihbarlarla toplam 2 bine yakın denetim yaptıklarını dile getirdi.

Çocukların güvenilir gıdaya ulaşmasını temin etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Yılmaz, "Denetim faaliyetlerimiz önümüzdeki dönemde de devam edecek. Öğrencilerimize yönelik eğitim faaliyetleri de gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Denetimlerde çok büyük bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını aktaran Yılmaz, "Birtakım uygunsuzluklar da tespit ettik. Denetimler esnasında 22 numune aldık. Bu numunelerden 17'si olumlu, 5'inin sonucu olumsuz çıktı. Olumsuz çıkan analiz sonuçlarına göre adli ve idari işlemler başlatıldı." diye konuştu.