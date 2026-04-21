Samsun'da okulların çevresinde güvenliğin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, okulların çevresinde güvenliğin artırılması amacıyla okul idarecileri ve çevredeki esnaflarla görüşmeler gerçekleştirdi. Alınacak güvenlik önlemleri ve iletişim güçlendirilmesi hedefleniyor.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okulların çevresinde güvenliğin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

İl genelindeki okullara birim amirlerince gerçekleştirilen ziyaretlerde, okul idarecileri ve çevrede faaliyet gösteren esnafla görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmelerde, okul çevrelerinde alınabilecek güvenlik önlemleri, şüpheli durumların değerlendirilmesi ve hızlı bildirim mekanizmalarının önemi üzerinde duruldu.

Ayrıca, okul giriş ve çıkış saatlerinde oluşabilecek yoğunluklar, öğrencilerin güvenli şekilde okul çevresinde bulunmalarına yönelik hususlar ve esnafın sürece katkısı hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Çalışmalar kapsamında, okul yönetimleri ile emniyet birimleri arasında doğrudan iletişimin güçlendirilmesi ve çevre esnafının sürece aktif katkı sunmasının hedeflendiği belirtildi.

Faaliyetlerin sürdürüleceği, sahadan elde edilen geri bildirimler doğrultusunda uygulamaların geliştirileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak
