Samsun'da üniversite öğrencilerinden Filistin'e grafitili destek

Samsun'da üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etmek ve Filistinlilere destek vermek amacıyla grafiti yaptı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşam Merkezi'nde Akil Gençlik Topluluğu (ÜNİAK) üyesi öğrencilerce "Kampüslerden Filistin'e Dayanışma" etkinliği kapsamında OMÜ kampüsündeki duvar, grafitiyle donatıldı.

Zulme karşı farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, katılımcılara Filistin figürlerinin olduğu rozet ve atkı hediye etti.

Etkinlikte duvara Filistin'e özgü figürlerden "karpuz", "Filistin haritası, barışın simgesi "zeytin dalı", İngilizce "Nehirden denize özgür Filistin" sloganı ve Türk bayrağı işlendi.

"Dünyadaki bütün zulüm gören insanlara dokunabilmeyi, farkındalık yaratabilmeyi istiyoruz"

Samsun ÜNİAK Başkanı Muhammet Yüksek, AA muhabirine, yaptıkları proje ile Filistin'de yaşanan zulmü protesto etmek istediklerini söyledi.

Grafitilerinde Filistin'e özgü figürlerin bulunduğunu belirten Yüksek, "ÜNİAK olarak başta Filistin'de zulüm gören çocuklar, kadınlar, akabinde dünyadaki bütün zulüm gören insanlara dokunabilmeyi, farkındalık yaratabilmeyi istiyoruz." dedi.

ÜNİAK üyelerinden Hümeyra Kaplan da mazlum coğrafyalarla ilgili çeşitli etkinlikler düzenlediklerini dile getirerek, "Filistin halkına destek olmak amacıyla gönüllü öğrencilerle etkinliği yürüttük. 'Nehirden denize özgür Filistin' sloganının İngilizce çizimini gerçekleştirdik. Filistin haritamızın üzerinde karpuz simgemiz var. Filistin'in dünya haritasındaki konumu ve Türk bayrağı var." ifadelerini kullandı.