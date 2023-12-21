Samsun'da öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada, öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı ve 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, öğrenci servisi ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.
Oktay B. (23) idaresindeki 55 AEZ 468 plakalı hafif ticari araç ile Tunahan A. idaresindeki 55 C 6021 plakalı öğrenci servisi Kirazlıkçay Mahallesi Limon Sokak Fen Lisesi Kavşağı'da çarpıştı.
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Oktay B. ile öğrenci servisinde bulunan öğrenciler Merve Hira Y. (17), Yeter D. (17) ve Ecemsu Ş. (14) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.