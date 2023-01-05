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Okulda dehşet! 17 yaşındaki çocuk silahla annesini öldürüp, sevgilisini yaraladı

Güncel Haberler

Samsun'da eşinden boşanan 3 çocuk annesi kadın, çocuklarının okuluna gitti. Burada 17 yaşındaki oğlu tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi. Kadının yanındaki erkek arkadaşı ise ağır yaralandı.

Canik'te eşinden boşanmış olan 3 çocuk annesi Zerrin Büyük (50), erkek arkadaşı Bilgin İ. ile velayeti babalarında bulunan iki çocuğunun eğitim gördüğü ortaokula gitti.

HABERİ ALIR ALMAZ SİLAHLA OKULA GELDİ

Okul yönetimi de babaları A.Ö'yü (47) telefonla arayıp, annelerinin çocukları görmek için okula geldiğini bildirdi. Kadının büyük oğlu A.A.Ö. (17), annesinin bulunduğunu öğrendiği ortaokula gidip binaya girdi. A.A.Ö, tabancayla binanın içinde annesine, ardından da okul bahçesine çıkıp burada bulunan Bilgin İ'ye ateş etti. Büyük, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Bilgin İ. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Samsun'da oğlunun okul binasında silahla vurduğu kadın öldü, kadının arkadaşı ağır yaralandı

BABA OĞUL GÖZALTINDA

Olay yerinden kaçan A.A.Ö, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince Canik ilçesindeki ikametinde suç aletiyle yakalandı. Polis, baba A.Ö'yü de gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Canik 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Abdullah Civelek:

Belliki ortada bir aile kavgası var kadın şansını sonuna kadar zorlamış erkek arkadaşınla niye gidiyorsun

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orhan eren:

Kadinlari oldurenler idam edilmeli. Milletvekilleri derhal goreve, cikarin idam yasasini, Bitsin bu cinayetler artik. Eline silahi alan boynuna gecek ilmigi dusunmeli once! Nokta.

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mr.x:

tam anlamıyla zorbaların elindeyiz hamdolsun

Cevap Yaz 7 28 Yayından Kaldır
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