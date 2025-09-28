Haberler

Samsun'da Odunlukta Yangın Çıktı

Samsun'da Odunlukta Yangın Çıktı
Çarşamba ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın sonucu odunluk kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ama odunlukta maddi hasar oluştu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın sonucu odunluk kullanılamaz hale geldi.

Orta Mahalle 219. Sokak'taki odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerce söndürüldü. Odunlukta maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
