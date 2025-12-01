Haberler

Samsun'da Nehre Düşen Otomobilin Zanlısı Cezaevinde Ölü Bulundu

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde nehre düşen otomobilde karısı ve çocuğunu öldüren Serdar Kıyak, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti. Kıyak, olay sonrası tutuklanmış ve cezaevinde hayatını kaybetmiştir.

Samsun'un Bafra ilçesinde nehre düşen otomobilde karısı ve çocuğunun ölümüne ilişkin tutuklanan zanlı, Elazığ'da kaldığı cezaevinde ölü bulundu.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe "Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak alt soya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından tutuklanan Serdar Kıyak'ın (32), kaldığı Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda intihar ettiği öğrenildi.

Otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürülen Kıyak'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.

Olay

Serdar Kıyak yönetimindeki 55 AAL 625 plakalı otomobil, 12 Eylül'de Samsun'un Bafra ilçesi Asar Mahallesi'nde Kızılırmak'a düşmüş, araçtaki sürücünün eşi Gülşah (34) ve oğlu Poyraz Kıyak (1) hayatını kaybetmiş, Serdar Kıyak ise kendi imkanlarıyla sudan çıkmıştı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kıyak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kıyak'ın, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde doktor olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
