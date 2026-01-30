Haberler

Yakakent'te "Narko Alan" uygulaması yapıldı

Güncelleme:
Samsun'un Yakakent ilçesinde gerçekleştirilen 'Narko Alan' uygulamasında 89 kişi sorgulandı, 24 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda uyuşturucu aparatı ve ruhsatlı tabanca ele geçirildi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde "Narko Alan" uygulaması gerçekleştirildi.

Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde gerçekleştirilen Narko Alan uygulamasında 89 kişi sorgulandı, 24 araç kontrol edildi.

Bir araçta 5 uyuşturucu kullanım aparatı ile 0,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, başka bir araçta bulundurma ruhsatlı tabanca ve 32 fişek bulundu.

Uygulamada kural ihlali yaptığı belirlenen 3 araca toplam 30 bin 345 lira trafik cezası kesildi,

Ayrıca ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen bir sürücüye de 23 bin 437 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel



