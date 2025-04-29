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Samsun'da Motosiklet ve Kamyonet Çarpıştı: Baba ve Kızı Yaralandı

Samsun'da Motosiklet ve Kamyonet Çarpıştı: Baba ve Kızı Yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü baba ve kızı yaralandı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu, kızının ise durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza sonrası motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü baba ve kızı yaralandı.

Kerem Ataseven (26) yönetimindeki 55 JR 294 plakalı kamyonet, Gazi Osman Paşa Mahallesi Hasan Aslan Caddesi'nde, Suriye uyruklu Raad Rustımo (58) idaresindeki 55 MA 3618 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü Raad Rustımo ve kızı Meryem (12), ambulans ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü babanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kızının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yapılan incelemede motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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