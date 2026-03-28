Samsun'da Motosiklet ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü

Samsun'un Ladik ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, 44 yaşındaki sürücü Oktay Erboğa, kamyonla çarpışarak hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

SAMSUN'un Ladik ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Oktay Erboğa (44), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ladik ilçesi Küpecik Mahallesi Toptape – Taşova Devlet Yolu'nun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Taşova istikametinden Ladik yönüne seyir halinde olan Oktay Erboğa (44) iradesindeki 06 BSH 661 plakalı motosiklet, iddiaya göre virajı alamayarak karşı yönden gelen Z.Ö. (67) yönetimindeki 05 HN 938 plakalı kamyonla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü Erboğa'nın öldüğü belirlendi. Amasya'da oto tamircisi olduğu öğrenilen Erboğa'nın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ladik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Gökhan İÇKİLLİ - Şerife Serap KARA / LADİK (Samsun),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
