Samsun'da tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde motosikletin tıra arkadan çarpması sonucu 22 yaşındaki Umut Can Turan hayatını kaybetti. Kaza, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi ve tır sürücüsü polis merkezine götürüldü.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Umut Can Turan'ın kullandığı 55 APM 564 plakalı motosiklet, Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bankette park halinde olan Azerbaycan plakalı 77-JE-821 tırın dorsesine arkadan çarptı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü N.S, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
500

