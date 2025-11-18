Samsun'da Motosiklet Devrildi, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde, Tahir S. yönetimindeki motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Tahir S. (22) yönetimindeki 55 ASL 778 plakalı motosiklet, Samsun Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulans ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel