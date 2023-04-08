Samsun'da minik öğrenciler ramazan temalı resim sergisi açtı

Samsun'da, Bafra Gençlik Merkezi öğrencileri, ramazan temalı resim sergisi açtı.

Bafra Gençlik Merkezi Güzel Sanatlar Atölyesi Resim Bölümü öğrencileri, yaptıkları resimlerde ramazanı anlattı. Resimler, gençlik merkezinin giriş salonunda açılan sergide beğeniye sunuldu.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, "Gençlik merkezimizde ramazan" etkinlikleri kapsamında kursiyerlerin resim yaptıklarını belirterek, "İlköğretim çağındaki öğrencilerimiz, kurslarımıza gelerek el sanatlarını öğretmenlerimiz eşliğinde kendilerini geliştirdi. Sergi bir hafta boyunca açık kalacak. Bu tür çalışmaların çocuklarımıza milli manevi değerleri anlatmada etkili olduğunu düşünüyoruz." dedi.