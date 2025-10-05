Haberler

Samsun'da Minibüse Çarpan Alkollü Sürücü Yakalandı, 9 Yaralı

Kavak ilçesinde otomobilin çarptığı minibüste aynı aileden 5'i çocuk toplam 9 kişi yaralandı. Kaçan alkollü sürücü polis tarafından yakalandı.

SAMSUN'un Kavak ilçesinde otomobilin çarptığı minibüsteki aynı aileden 5'i çocuk, 9 kişi yaralandı. Kazanın ardından kaçan alkollü otomobil sürücüsü yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Kavak ilçesi Toptepe Doruk mevkisi Samsun-Çorum kara yolunda meydana geldi. Buğra A.'nın kullandığı 05 ACH 329 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ali G.'nin kontrolündeki 34 FKN 978 plakalı minibüse arkadan çarptı. Minibüs yan yatarken, Buğra A. otomobiliyle kaçtı. Kazada, minibüsteki Arife G. (62), Huriye G., (81), Z.S.G. (14), B.G. (3), H.G. (6), Tuğba G. (36), Fatma G. (45), A.H.G. (12) ve E.H.G. (8) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 9 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, Buğra A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde sürücünün 1,02 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
