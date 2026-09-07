Samsun'da minibüs ile taksinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Samsun'un Terme ilçesinde minibüs ile taksinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Terme ilçesinde minibüs ile taksinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
H.S.I. yönetimindeki 55 AYA 656 plakalı minibüs, Yalı Mahallesi Samsun-Ordu kara yolu üzeri Eski Hastane Kavşağı'nda karşı şeride geçerek A.Ö. idaresindeki 55 T 6194 plakalı taksiyle çarpıştı.
Kazada sürücüler hafif yaralandı.
Sağlık ekipleri iki kişiyi ayakya tedavi etti.
Kaynak: AA