Samsun'da 'Milli Mücadele'nin İnşası' paneli ve fotoğraf sergisi düzenlendi

Samsun'da, Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) iş birliğiyle "Samsun ve Milli Mücadele'nin İnşası" paneli düzenlendi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panele, TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Vali Yardımcısı Murat Bulacak, Cumhuriyet Başsavcıvekili Turgut Türkmen ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.

Panelin açılışında konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Aydın, tarihin bir milletin geleceğini şekillendiren temel unsur olduğunu söyledi.

Milli Mücadele ruhunun üniversitenin kurumsal kimliğinde özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Aydın, "Tarih, milletlerin geleceğine yön veren en güçlü hafızadır. Milli Mücadele'mizin başlangıç tarihini kendisine ad olarak seçen üniversitemiz, bu müstesna gururun bilinciyle akademik sorumluluklarını yerine getirmektedir." diye konuştu.

Samsun'un istiklal ateşinin yakıldığı topraklar olduğunu anımsatan Aydın, Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'u Samsun'a çıkışıyla başlatmasının şehre anlamlı bir tarihsel misyon yüklediğini aktardı.

TTK Başkanı Prof. Dr. Özgen ise Samsun'un Türk milletinin makus talihini değiştiren tarihi bir nokta olduğunu dile getirdi.

Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı anın sadece bir askeri görevlendirme değil, bir bağımsızlık iradesi olduğunu belirten Özgen, "Milli Mücadele'nin ilk meşalesi Samsun'da yakıldı. Samsun'da yakılan o meşale, Amasya'da milli egemenlik fikrine, Erzurum ve Sivas'ta milli iradenin tecellisine dönüşmüş, Cumhuriyet ile taçlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Özgen, 19 Mayıs ruhunun ideolojik kalıplardan uzak, tamamen belgelere dayalı ve analitik bir bakış açısıyla gelecek nesillere aktarılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu'nun yaptığı panelde, Prof. Dr. Hikmet Öksüz "Milli Mücadele'nin Lojistik Desteklenmesinde Doğu Karadeniz Limanları", Prof. Dr. Önder Duman "Atatürk'ün Samsun Günleri" ve Prof. Dr. Serpil Sürmeli ise "Atatürk'ün Havza Günleri" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan süreci tarihi belgelerle bugüne taşıyan "Belgelerle İlk Adımın İzleri: Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı" fotoğraf sergisi açıldı.

Protokol üyeleri ve katılımcılar, Fuaye Alanı'ndaki sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.