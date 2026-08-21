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Salıpazarı'nda mevsimlik işçi çocuklarına sağlık taraması

Salıpazarı'nda mevsimlik işçi çocuklarına sağlık taraması
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Samsun Salıpazarı'nda mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik sağlık eğitimi ve tarama çalışması yapıldı. Görme, işitme taramaları ve çeşitli sağlık konularında bilgilendirme gerçekleştirildi. Amaç, çocukluk dönemi sağlık sorunlarını erken tespit etmek ve takip etmektir.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik sağlık eğitimi ve tarama çalışması gerçekleştirildi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ile Salıpazarı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Gökçeli İlk ve Ortaokulunda eğitim gören çocuklara yönelik düzenlenen programda, öğrencilerin genel sağlık durumları değerlendirildi.

Sağlık ekiplerince öğrencilere görme ve işitme taraması yapılırken, sağlıklı ve dengeli beslenme, tüberkülozdan korunma, skolyoz farkındalığı, akılcı ilaç kullanımı ve ağız-diş sağlığı konularında bilgi verildi.

Çocuklara ayrıca kişisel hijyen, düzenli beslenme, doğru diş fırçalama ve hastalıklardan korunma yolları anlatıldı.

Çalışmayla çocukluk döneminde görülebilecek sağlık sorunlarının erken tespit edilmesi ve öğrencilerin sağlık durumlarının takip edilmesi amaçlandı.

Kaynak: AA
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