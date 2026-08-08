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Samsun'da mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Fındık toplamak için ilçeye gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları arasında Kalfalı Mahallesi Çobandüzü mevkisinde derede yüzerken tartışma çıktı.

Çocukların tartışmasına ailelerin de dahil olması üzerine tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İki aile arasında büyüyen kavga sırasında silahla ateş edilmesi sonucu S.A, R.A, B.A., K.A, C.K, N.A. ile M.A.B. yaralandı. Olayda işçilerin kaldığı çadırlar ile bazı araçlara da kurşun isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan 3 yaralı, buradaki müdahalelerinin ardından Samsun'daki hastanelere sevk edildi.

Güvenlik güçleri, mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarının bulunduğu Çobandüzü mevkisi ile Salıpazarı Devlet Hastanesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA
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