Samsun'da metruk bina yangını söndürüldü

Samsun'un Bafra ilçesinde iki katlı metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Büyük Cami Mahallesi Şehit Kamil Kitapçı Sokak üzerinde bulunan metruk binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Yangın sonrası binada maddi hasar meydana geldi.