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Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler

Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
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Gebze Adliyesi'nde vatandaşlarla dalga geçtiği videosu büyük tepki çeken ve hakkında disiplin soruşturması başlatılan personel, geri adım atmak yerine yeni bir video daha yayınladı. Gelen tepkileri abartılı bulduğunu belirten şahıs, "Tazminat davası mı açsam? Bu arada kıyafetim nasıl?" diyerek adeta pes dedirtti.

Kocaeli Gebze Adliyesi'nde görev yapan bir personelin, memur vakarına yakışmayan tavırlarla sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar kamuoyunda büyük tepki topladı. Adliyeye gelen vatandaşlarla alay eden personelin görüntüleri üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek şahıs hakkında derhal disiplin soruşturması başlattı.

"OKUMAYI SÖKTÜĞÜNÜZ ZAMAN..."

Sosyal medyada infiale yol açan ilk videoda, adliyeye işlemi için gelen vatandaşların kendisine soru sormasından rahatsız olduğunu dile getiren personel, büyük bir saygısızlığa imza atmıştı. Vatandaşların bilgi alma çabasıyla dalga geçen şahıs, videoda "Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız arkadaşlar" ifadelerini kullanarak açıkça alay etmişti.

"NİYE BU KADAR ABARTTINIZ?"

Hakkında başlatılan idari soruşturmaya ve çığ gibi büyüyen tepkilere rağmen pişkin tavrını sürdüren adliye çalışanı, hızını alamayarak sosyal medya hesabından yeni bir video daha paylaştı.

Kendisine yöneltilen eleştirileri hiçe sayan ve durumu "abartılı" bulan personel, ikinci videoda şu ifadeleri kullandı:

"Niye bu kadar abarttınız? Hakaret içerikli mesajlar gönderiyorlar, tazminat davası mı açsam diye düşünüyorum. Bu arada kıyafetim nasıl?"

Şahsın sergilediği bu rahat ve ciddiyetsiz tavırlar, sosyal medyadaki tepkilerin dozunu daha da artırdı.

Kaynak: Haberler.com
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