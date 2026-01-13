Haberler

Samsun'da masaj salonuna 'fuhuş' operasyonu; 3 gözaltı

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait cep telefonlarına el konuldu ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. B.S. tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Atakum'daki bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilere ait cep telefonuna el konulurken, bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.E. ve M.S. ve B.S. adliyeye sevk edildi. B.S. çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, Ş.E. ve M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

