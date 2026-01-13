Samsun'da masaj salonuna 'fuhuş' operasyonu; 3 gözaltı
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait cep telefonlarına el konuldu ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. B.S. tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Atakum'daki bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilere ait cep telefonuna el konulurken, bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.E. ve M.S. ve B.S. adliyeye sevk edildi. B.S. çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, Ş.E. ve M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel