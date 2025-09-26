Samsun'da Masaj Salonuna Fuhuş Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'un Atakum ilçesinde masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Atakum ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda iş yeri çalışanı D.K. (26) ile masöz Ş.S. (22) yakalandı.

Ayrıca iş yerinde masöz olarak çalışan 5 kişi, bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, Samsun polisinin yürüttüğü kararlı çalışmalarla kentte huzur ve güvenliği tehdit eden yasa dışı faaliyetlere göz açtırılmayacağı kaydedildi.