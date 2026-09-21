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Samsun'da masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Samsun'da bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Adreste 2 el telsizi, 10 sentetik ecza hapı, telefon ve kamera kayıtları ele geçirildi; 3 şüpheli 'fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak' suçundan hakimlikçe tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekiplerince bir masaj salonuna düzenlenen operasyon kapsamında M.Ö. (31) ve N.K. (44) Samsun'da, E.Ö. (22) ise Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada 2 el telsizi, çok sayıda cinsel materyal, 10 sentetik ecza hapı ile telefonlar ve kamera kayıtları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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