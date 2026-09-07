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Samsun'da kuvvetli rüzgar nedeniyle "denize girmeyin" uyarısı yapıldı

Samsun'da kuvvetli rüzgar nedeniyle 'denize girmeyin' uyarısı yapıldı
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Samsun'da dalga yüksekliğinin 1 metreye, rüzgar hızının ise 15 deniz miline ulaşması beklendiğinden denize girilmemesi uyarısı yapıldı.

Samsun'da dalga yüksekliğinin 1 metreye, rüzgar hızının ise 15 deniz miline ulaşması beklendiğinden denize girilmemesi uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, il genelinde bugün dalga yüksekliğinin 1 metre, rüzgar hızının ise 15 deniz mili olması bekleniyor.

Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşlardan bugün denize girmemeleri istendi.

Kaynak: AA
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