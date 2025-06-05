Samsun'da Kurban Bayramı Denetimleri Sürüyor

Samsun'da polis ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla otogar ve yollarda denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde seyahate çıkan vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlayabilmek amacıyla denetim gerçekleştirip broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da denetimlere katılarak, yolcuların ve şoförlerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti ve emniyet kemerinin öneminden bahsetti.

Arıbaş, gazetecilere, trafik tedbirlerini son bir haftadır yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Emniyet kemerinin öneminden bahsedip ikazlarda bulunduklarını aktaran Arıbaş, "Hız yapmamaları, trafik kurallarına uymaları, özellikle trafikte vatandaşlarımızın sabırlı olmaları konusunda elimizden geleni yapıp söylemeye çalışıyoruz. Bugün de özellikle otogarda arkadaşlarımızla şehirler arası güzergahlara giden otobüs şoförlerimize, yolculuk yapan vatandaşlarımıza emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Jandarmayla koordineli çalıştıklarını, Kurban Bayramı tatili döneminde 7 bin 243 kişinin görev aldığını bildiren Arıbaş, şunları kaydetti:

"Risk olarak belirlediğimiz bölgeler öncelikli olmak üzere şehrin bütün alanlarında, geliş gidiş güzergahlarında, şehirler arası yollarda gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Ayrıca denetim esnasında temas kurduğumuz bütün vatandaşlarımıza trafik kurallarıyla ilgili tecrübe ettiğimiz her şeyi anlatıp bu konuyla ilgili farkındalık oluşmasını istiyoruz. Çünkü trafik bizim yaşam kültürümüz. Bu konuda taviz olmamalı. Çünkü insanlar bunu hayatlarıyla ödüyor. İnsanımızı yaşatmak için elimizden geleni yapmaya gece gündüz devam edeceğiz."