Kur'an Kursunda Çocuklara Uygulanan Fiziksel Şiddet Kameralara Yansıdı

Samsun'un Kalkanca bölgesindeki bir yatılı Kur'an kursunda, güvenlik kameralarına yansıyan şiddet görüntüleri çocukların maruz kaldığı fiziksel şiddeti gözler önüne serdi. Kursta yaşanan olaylar ve kurs görevlilerinin durumu hakkında soruşturma başlatıldı.

(ANKARA) - Samsun'un Kalkanca bölgesinde bulunan Bölge Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda çekilen güvenlik kamerası görüntüleri, çocuklara yönelik şiddeti bir kez daha gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yıl içerisinde kaydedilen görüntülerde, yatılı kursta eğitim gören bazı çocukların, kurs binasının farklı noktalarında kurs hocaları tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığı görülüyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan şiddet görüntüleri 1-21 Ocak 2025, 9, 14 ve 16 Nisan 2025 tarihlerine ait. Görüntülerde, yaşları küçük olan öğrencilerin kapalı alanlarda, Kur'an kursunun mescidinde hocalar tarafından darp edildikleri ve fiziksel müdahaleye uğradıkları anlar yer alıyor.

ANKA Haber Ajansı söz konusu şiddet olayını, Samsun İlkadım Müftülüğü yetkilerine sordu. Çocukların maruz kaldığı şiddete ilişkin konuşan bir yetkili, kurumda başlatılan soruşturma kapsamında iki kurs görevlisinin başka Kur'an kurslarında görevlendirildiği bilgisini paylaştı. Şiddet görüntülerinin adli makamlara iletilip iletilmediği bilinmiyor.

Kursun güvenlik kameralarına yansıyan şiddet görüntülerine ilişkin ANKA Haber Ajansı'nın konuştuğu ancak ismini vermek istemeyen bir öğrenci, iki kurs hocasının kurstan ayrıldığını doğruladı, görüntülerde yer alan ve şiddet uygulayan kursun müdürü ve müdür yardımcısının ise hala görevine devam ettiğini bildirdi. Öğrenci, diğer öğrencilerin de yaşanan şiddet olayları nedeniyle korktuklarını, konuşmadıklarını ve şikayette bulunmaya çekindiklerini belirtti.

Öğrenci, kursta şiddet olaylarının güvenlik kameralarının olduğu noktada değil, kameraların görüş açısına girmeyen kör noktalarda sürdüğünü anlattı.

Kaynak: ANKA / Güncel
