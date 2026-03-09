Haberler

Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 46 bin lira ceza kesildi

Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 136 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Operasyon düzenleyen ekipler, Ö.S, Ö.Ö, O.A. ile B.B'nin kumar oynadığını tespit etti.

Ekipler, masa üzerinde bulunan 7 bin 700 liraya el koydu.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi E.Ç. hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 136 lira ceza verdi."

