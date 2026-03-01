Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kumar oynanmasının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Yapılan kontrollerde ilçede kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye toplam 46 bin 416 lira idari para cezası uygulandı.

İş yeri sorumlusu O.U. (55) ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan" gözaltına alındı.