Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 4 kişiye toplam 46 bin 416 lira ceza kesilirken, iş yeri sorumlusunun gözaltına alındığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kumar oynanmasının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Yapılan kontrollerde ilçede kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye toplam 46 bin 416 lira idari para cezası uygulandı.
İş yeri sorumlusu O.U. (55) ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan" gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak