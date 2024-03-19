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Samsun'da Kumar Operasyonu: 12 Kişi Yakalandı

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Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, kumar oynayan 12 kişi yakalandı. İş yerleri sorumluları hakkında adli işlem yapıldı.

Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçesinde 12 kişi kumar oynarken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik şok operasyon kapsamında Güzelyalı Mahallesi 3006 Sokak'ta kumar oynayan 6 kişiyi yakaladı.

Kumar oynayan 6 kişiye idari para cezası verildi. İş yeri sorumlusu H.Y. hakkında kumar oynatmaya yer sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde ise bir iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye idari para cezası verilirken iş yeri sorumlusu S. Ç. hakkında kumar oynatmaya yer sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İlkadım Samsun Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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