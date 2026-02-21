Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Koruma Altındaki 3 Egzotik Hayvana El Koydu

(ANKARA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Samsun'da bir iş yerinde, CITES kapsamında koruma altındaki bir yeşil iguanaya, bir mavi-sarı ara papağana ve bir gri papağana (jako) el konulduğunu ve iş yeri hakkında idari işlem başlatıldığını duyurdu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, soyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Samsun İlkadım'da bulunan bir iş yerinde gerçekleştirilen denetimde, CITES Sözleşmesi kapsamında koruma altında olan bir adet Yeşil İguana (Iguana iguana), bir adet Mavi-Sarı Ara Papağanı (Ara ararauna ) ve bir adet Gri Papağan - Jako (Psittacus erithacus) tespit edildi. Yapılan kontrollerde hayvanlara ait CITES belgeleri ve yasal bulundurma izinlerinin ibraz edilememesi üzerine söz konusu hayvanlara el konuldu. Ele geçirilen hayvanlar ekiplerimizce muhafaza altına alınırken, iş yeri hakkında idari işlem uygulandı. Yaban hayatının korunması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA