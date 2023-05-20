Samsun'da Korkunç Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

SAMSUN'da aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden İbrahim Çubuk (35) ile eşi Kiraz (33) ve kızları Zeynep Lina Çubuk (4) ile ablası Emine Ocak (44), Çaybaşı ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün sabaha karşı İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde meydana geldi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Okan Uludoğan (37) yönetimindeki 55 AIF 362 plakalı otomobil, aynı yöne giden İbrahim Çubuk'un kullandığı 34 AG 805 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çubuk'un kullandığı otomobil, savrulup yaklaşık 240 metre sürüklenerek yoldan çıkıp, takla attı. Kazada İbrahim Çubuk, eşi Kiraz Çubuk, kızları Zeynep Lina Çubuk ile ablası Emine Ocak hayatını kaybetti. İbrahim Çubuk'un yeğeni Selahattin Ocak (33) ile diğer araç sürücüsü Okan Uludoğan ise yaralandı.

Yaralı 2 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.