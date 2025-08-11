Samsun'da Köprüden Düşen Otomobilde Bir Çocuk Hayatını Kaybetti
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir otomobil köprüden düştü. Kazada 12 yaşındaki H.E.D. hayatını kaybederken, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde köprüden düşen otomobilde bir çocuk hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Kuşkayası Mahallesi'nden Kösedik Mahallesi'ne seyir halindeki M.S. (30) yönetimindeki GM-514-MZ yabancı plakalı otomobil köprüden düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan H.E.D. (12), S.D. (10) ve N.D. (13) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan H.E.D, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel