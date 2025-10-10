Haberler

Samsun'da Köprüden Düşen Araçta İki Yaralı

Samsun'da Köprüden Düşen Araçta İki Yaralı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde hafif ticari aracın Yeşildere Köprüsü'nden düşmesi sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde hafif ticari aracın köprüden düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.T. yönetimindeki 34 GGL 265 plakalı hafif ticari araç, Salıpazarı-Tahnal grup yolundaki Yeşildere Köprüsü'nden düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada sürücü A.T. ile araçta bulunan G.Y. yaralandı.

Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
