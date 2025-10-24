Haberler

Samsun'da Kolluk Gözetim Komisyonu Toplantısı Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Samsun'da düzenlenen 'Kolluk Gözetim Komisyonu' toplantısında vatandaşların şikayetlerini iletebileceği mekanizmaların oluşturulduğunu belirtti. Suç oranlarının düştüğü ve aydınlatma oranlarının yükseldiği bildirildi.

SAMSUN'da İçişleri Bakan Yardımcı Mehmet Sağlam başkanlığında 'Kolluk Gözetim Komisyonu' düzenlendi. Programda konuşan Sağlam, "Eğer kolluk görevleri yerine getirilirken farklı bir uygulama sergilenirse, vatandaşlarımızın bu durumlarla ilgili şikayet, ihbar ya da memnuniyetlerini bildirmelerini istiyoruz. Bunun için Türkiye genelinde çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda 12'nci büyükşehir ziyaretimizi Samsun'da gerçekleştiriyoruz. Amacımız, vatandaşların herhangi bir sorunla karşılaştıklarında bunu rahatça dile getirebilmelerini sağlamak" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcı Mehmet Sağlam, 'Kolluk Gözetim Komisyonu' programı kapsamında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar, il ve ilçe insan hakları kurulu üyeleri ve basın temsilcileriyle bir araya geldi. Düzenlenen komisyon kapsamında vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak için sıkıca çalıştıklarını söyleyen Mehmet Sağlam, "Öncelikle şikayet ve memnuniyetlerin iletilebileceği mekanizmayı oluşturuyoruz. Ardından yapılan bu şikayetleri takip ediyoruz. Bu süreçte kamu görevlilerinin gereken hassasiyeti gösterip göstermediğini, takibin mevzuata uygun yapılıp yapılmadığını, verilen kararların yerinde olup olmadığını değerlendiriyoruz. Türkiye genelindeki tüm şikayet, ihbar ve memnuniyetleri merkezi kayıt sistemi üzerinden takip ediyor ve kontrol altında tutuyoruz. 'Kolluk Gözetim Komisyonu'nun' asıl amacı da bu" diye konuştu.

ÇALIŞMALAR TÜRKİYE GENELİNDE YÜRÜTÜLÜYOR

Komisyon toplantıları ile Türkiye'nin refahına katkıda bulunduklarını belirten İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, "Eğer kolluk görevleri yerine getirilirken farklı bir uygulama sergilenirse, vatandaşlarımızın bu durumlarla ilgili şikayet, ihbar ya da memnuniyetlerini bildirmelerini istiyoruz. Bunun için Türkiye genelinde çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda 12'nci büyükşehir ziyaretimizi Samsun'da gerçekleştiriyoruz. Amacımız, vatandaşların herhangi bir sorunla karşılaştıklarında bunu rahatça dile getirebilmelerini sağlamak" ifadelerini kullandı.

'BAKANLIK OLARAK EN ÖNEMLİ GÖREVLERİMİZDEN BİRİ SUÇLARI ÖNLEMEK'

Samsun'da işlenen suç oranları ve yapılan işlemler hakkında bilgilendirmede bulunan Mehmet Sağlam, şunları söyledi: "Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçu incelediğimizde, kasten yaralama, cinsel taciz, çocuğun istismarı, cinsel saldırı, kasten öldürme, kişi hürriyetinden yoksun bırakma, kişilerin huzur ve sükununu bozma, konut dokunulmazlığının ihlali gibi suçlarda 2024-2025 yılları esas alındığında yüzde 7,6 oranında azalma görüyoruz. Bakanlık olarak en önemli görevlerimizden biri suçları önlemek. Buna rağmen bir suç işlenmişse, onu aydınlatmak, failini yakalayıp adalete teslim etmek önceliğimiz. Aydınlatma oranlarına baktığımızda, işlenen 10 önemli suçta aydınlatma oranı yüzde 99,1 seviyesinde. Yani bu suçlarda faillerin tamamı tespit edilip yakalanarak adalete teslim edilmiş. Bu oran Türkiye ortalamasının da üzerinde ve son derece önemli. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç, yani evden, iş yerinden veya kurumdan hırsızlık, yağma, otodan veya motosikletten hırsızlık, kapkaç, oto hırsızlığı, yankesicilik suçlarıma baktığımızda ise 2024-2025 yıllarını esas aldığımızda toplam yüzde 52 oranında bir düşüş yaşandığını görüyoruz. 1 Ocak- 30 Eylül tarihleri arasında Samsun'da hırsızlık suçundan 312, yağmadan 39, dolandırıcılıktan 173, kasten öldürmeden 49, cinsel suçlardan 93, terörle mücadele kapsamında 23, narkotik suçlardan 597, kaçakçılık ve organize suçlardan 149, siber suçlardan 133 ve diğer suçlardan 1117 kişi olmak üzere toplam 2 bin 685 kişi yakalandı" dedi.

'SAMSUN'DA 6 ORGANİZE SUÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ'

Samsun'un güvenlik tablosunun olumlu şekilde ilerlediğini söyleyen Sağlam, "Son 9 ayda Samsun'da 20 operasyon gerçekleştirildi. 6 organize suç çetesi çökertildi. Bu operasyonlarda 119 kişi gözaltına alındı, bunlardan 49'u tutuklandı, 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu suçlarında ise 9 aylık dönemde imal ve ticaret kapsamında 960 operasyon yapıldı. Toplam 1596 kişi gözaltına alındı, bunlardan 638'i tutuklandı, 204'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Samsun'un genel güvenlik tablosunu değerlendirdiğimizde, olumlu bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu vesileyle valimizi, emniyet müdürümüzü, jandarma komutanımızı ve sahil güvenlik komutanlığımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.Komisyon toplantısı, basına kapalı şekilde devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor

Bakan Memişoğlu duyurdu! Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştirdi

Hasta yatağında aldığı karar şaşkınlık yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.