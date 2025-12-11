Samsun'daki trafik kazaları KGYS kameralarıyla kaydedildi

Samsun'daki bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde kasım ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı.

Paylaşımda, Samsun'daki yol ve kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen bazı kazalara ilişkin görüntülere yer verildi.

Atakum ilçesi Pelitköy Kavşağı'nda otomobille çarpışan ambulansın devrilmesi, kameraya yansıdı.

Görüntüde özellikle kavşaklarda motosiklet kazaları dikkat çekti.

Trafik Başkanlığı görüntüleri, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." notuyla paylaştı.