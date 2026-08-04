Haberler

İğne Korkusu Nedeniyle Tedaviyi Reddetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Yakakent'te motosiklet kazasında yaralanan 17 yaşındaki alkollü sürücü, iğne korkusu nedeniyle tedaviyi reddetti. Polis ve sağlık ekiplerinin iknasıyla hastaneye kaldırılan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 17 yaşındaki sürücü, tedaviyi "iğne olmaktan korkuyorum" diyerek reddedince ikna edilip hastaneye götürüldü.

Alınan bilgiye göre, U.D. idaresindeki 34 NLR 354 plakalı motosiklet, Cebeci mevkisinde devrildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde alkollü olduğu da tespit edilen sürücü ambulansa alınmak istendi.

Yaralı sürücü, "Çocukluğumdan beri iğneden korkuyorum" diyerek sağlık ekiplerinin müdahalesini reddetti.

Polis ve sağlık ekiplerinin ikna çabaları sonucu ambulansa alınan sürücü, Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, alkollü motosiklet sürücüsü hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti

Paralar hesaplara yatıyor! Emeklilerin beklediği tarih netleşti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Menteşe'de istifa eden imamın 'çöp evi' belediye tarafından temizlendi

İzne çıktı, bir daha dönmedi! İmamın evinden çıkanlar pes dedirtti
İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Engin Koç'un son halini görenler tanıyamıyor

İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Son halini görenler tanıyamıyor
Süper Lig'de yeni dönem! Milyonları isyan ettiren kararlar tarih oluyor

Süper Lig'de yeni dönem! Artık kafalarına göre takılamayacaklar
Tek cümlesi yetti! Fatih Terim'in kızı hiç düşünmeden denize atladı

Tek cümlesi yetti! Fatih Terim'in kızı hiç düşünmeden denize atladı
Siz misiniz torbacılık yapan! Eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı

Siz misiniz torbacılık yapan! Tek tek enselendiler
İngiltere kıyılarında esrarengiz görüntü! Görenler ne olduğunu anlayamadı

Esrarengiz görüntü! Denize giren vatandaşlar ne olduğunu anlayamadı
Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Makineye kapılan işçi feci şekilde can verdi!