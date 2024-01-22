Samsun'da Kaz Asma Tesislerinde Yöresel Tirit Tadı

Samsun'un Havza, Kavak, Asarcık ve Ladik ilçelerinde sayıları artan "kaz asma" tesislerinde yapılan yöresel yemek tiridin tadına bakabilmek için randevu almak gerekiyor.

Tesislerde yapılan yöresel yemek tiride sezonun sonu yaklaşmasına rağmen vatandaşlardan yoğun talep geliyor.

Kaz etinden yapılan ve türkülerde adı geçen tirit, Havza, Kavak, Asarcık ve Ladik ilçelerinde hemşehri derneklerinin düzenlendiği "tirit gecelerinde" vatandaşları bir araya getiriyor. Kış aylarında hizmet veren tesislerde bu lezzeti tatmak isteyen vatandaşlar için tirit hazırlanıyor.

Kaz asma usulüyle tirit pişirilen tesisin sahibi Mustafa Cendek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden evlerde yapılan özel bacalara asılarak hazırlanan tiridi günümüzde aynı yöntemle pişirerek müşterilerine sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Toplam 13 yıldır kaz tiridi yaptığını belirten Cendek, "İyi bir kaz tiridi odun ateşinde asarak ve kendi yağını yakarak olur. Tirit ortalama iki saatte pişiyor. Pişen kazları doğrayarak servis haline getiriyoruz. Pişmiş pilavımızı kazın kendi yağı ile yağlıyoruz. Yaktığımız yağa yufkaları bandırıyoruz, tepsinin etrafına döşüyoruz. Burada bir damla dahi su olmaz, kaz sadece kendi yağı ile pişiyor. Halkımız da bu lezzete geliyor." dedi.

Kazın hazırlanması ve pişirilmesi zaman aldığı için randevu ile müşterilere hizmet verebildiklerini anlatan Cendek, "Son yıllarda tiride olan ilgi arttı. Çevre illerden müşterilerimiz var. Hazırlanması zaman aldığı için önceden randevu alıyoruz. Şu an randevularımız Şubat'ın 10-15'ine kadar dolu. Bu yıl elimdeki kazlar yetmedi sezona. Şubat ayının sonunda işletmeyi kapatacağım. Zaten Şubat ayından sonra kazlar yumurtlamaya başlar. Yumurta ve kuluçka döneminde kaz artık yenilmez ve müşteriye verilmez." diye konuştu.

Cendek, kaz tiridi yemek için arayan müşterilerinden gelen telefonları da yoğunluktan olumsuz cevapladığını belirtti.

Hasan Horozoğlu ise Havza'nın kaz tiridinin meşhur olduğunu bildiklerini ve Kastamonu'dan 2-3 yıldır geldiklerini belirterek, "Bu yıl Havzalı ve aile dostumuz Şahin ailesinin davetlisi olarak geldik. Geçen yılda ondan önceki yılda geldik tirit için. Gayet hoş bir tadı var. Zaten Havza'da da kaz meşhur." diye konuştu.