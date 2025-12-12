Samsun'da 2 kişiyi silahla yaraladıkları gerekçesiyle 3 kişi yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan kavgada 2 kişiyi silahla yaraladıkları gerekçesiyle 3 kişi yakalandı.

Tabakhane Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde dün çıkan kavgada E.B. (17) ve E.E'nin (19) tüfekle ateş edilerek yaralanmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmada şüpheliler H.O. (27), Z.S. (20) ile A.K. (17) Karpuzlu Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler için polis merkezine götürüldü.