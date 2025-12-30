Haberler

Samsun'da karısını darbeden zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde R.Ç. isimli bir kişi, karısıyla yaşadığı tartışma sonrasında onu darbetti. Hastaneye kaldırılan B.Ç. tedavi altına alırken, R.Ç. tutuklandı. İkamette yapılan aramada tabanca ve gümrük kaçağı elektronik sigara bulundu.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde karısını darbeden şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs ilçesinde yaşayan R.Ç. (32), tartıştığı karısı B.Ç'yi (29) darbetti.

Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.Ç, tedavi altına alındı. 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında R.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İkamette yapılan aramada ise tabanca, şarjör, 7 fişek ile gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
