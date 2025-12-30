Samsun'da karısını darbeden zanlı tutuklandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde karısını darbeden şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs ilçesinde yaşayan R.Ç. (32), tartıştığı karısı B.Ç'yi (29) darbetti.

Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.Ç, tedavi altına alındı. 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında R.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İkamette yapılan aramada ise tabanca, şarjör, 7 fişek ile gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.