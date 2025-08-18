Samsun'da Kardeşler Tutuklandı
CHP Atakum İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği mahalle delege seçiminde çıkan kavgada bir kişinin beyin kanaması geçirmesine sebep olduğu iddia edilen B.K. ve kardeşi S.K., tutuklandı.
Samsun'da CHP Atakum İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mahalle delege seçiminde çıkan kavgada Ayhan Abdik'in beyin kanaması geçirmesine sebebiyet verdiği iddiasıyla gözaltına alınan B.K. ile kardeşi S.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel