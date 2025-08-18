Samsun'da Kardeşler Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Atakum İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği mahalle delege seçiminde çıkan kavgada bir kişinin beyin kanaması geçirmesine sebep olduğu iddia edilen B.K. ve kardeşi S.K., tutuklandı.

2 KARDEŞ TUTUKLANDI

Samsun'da CHP Atakum İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mahalle delege seçiminde çıkan kavgada Ayhan Abdik'in beyin kanaması geçirmesine sebebiyet verdiği iddiasıyla gözaltına alınan B.K. ile kardeşi S.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ümraniye'de eşini sokak ortasında satırla öldüren şüpheli yakalandı

Eşini satırla öldüren şüpheli yakalandı! Bakın cinayeti neden işlemiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz

Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.