Samsun'da Kardeşler Tutuklandı

2 KARDEŞ TUTUKLANDI

Samsun'da CHP Atakum İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mahalle delege seçiminde çıkan kavgada Ayhan Abdik'in beyin kanaması geçirmesine sebebiyet verdiği iddiasıyla gözaltına alınan B.K. ile kardeşi S.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.