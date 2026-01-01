Haberler

Samsun'da kar yağışı etkisini artırdı


Samsun'un Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde kar yağışı ulaşımda zorluklar oluşturdu. Yoğun kar yağışıyla birlikte araçlar zor ilerliyor, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Samsun'un Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde etkisini artıran kar ulaşımı güçleştirdi.

Kentte sabah başlayan yağmur, öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Akşam saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle karla kaplanan yollarda kış lastiği ve zinciri bulunmayan araçlar zorlukla ilerliyor.

Yolda kalan bazı sürücüler ise araçlarını güvenli yerlere park etti.

Samsun-Ankara kara yolunda etkili olan kar ve sis nedeniyle yetkililer, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.




