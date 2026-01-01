Samsun'da kar yağışı etkisini artırdı

Samsun'un Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde etkisini artıran kar ulaşımı güçleştirdi.

Kentte sabah başlayan yağmur, öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Akşam saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle karla kaplanan yollarda kış lastiği ve zinciri bulunmayan araçlar zorlukla ilerliyor.

Yolda kalan bazı sürücüler ise araçlarını güvenli yerlere park etti.

Samsun-Ankara kara yolunda etkili olan kar ve sis nedeniyle yetkililer, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.