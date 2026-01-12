Samsun'da kar etkili oluyor
Samsun'un Kavak ilçesinde başlayan kar yağışı, kentin genelinde etkili olmaya devam ediyor. Yağışlar nedeniyle karayolu ekipleri aksaklık yaşamamak için çalışmalara hız verdi. Kar manzaraları dron ile görüntülendi.
Samsun'da kar etkisini sürdürüyor.
Kavak ilçesi başta olmak üzere kent genelinde etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.
Devam eden yağış nedeniyle aksama yaşanmaması için karayolları ile büyükşehir belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan kar manzaraları dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Gamze Gebesoy - Güncel