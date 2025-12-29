Haberler

Samsun'da Kar Yağışı: Alaçam'da Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara

Samsun'da Kar Yağışı: Alaçam'da Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SAMSUN'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Alaçam ilçesi Kızlan Mahallesi'nde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

SAMSUN'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Alaçam ilçesi Kızlan Mahallesi'nde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Alaçam'ın Kızlan Mahallesi'nde taşıma merkezi olarak hizmet veren Alaçam Şehit Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu ile Kızlan Ortaokulu'nda, bugün eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Samsun Valiliği, hava şartlarının seyrine göre alınacak yeni kararların kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltındaki Erden Timur ve 25 kişi hakkında yeni gelişme
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şaşkınlık yarattı

'Kim Milyoner Olmak İster'de şok eden anlar! İlk soruda elendi
Suriye paradan iki sıfır atıldı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Komşu ülke paradan iki sıfır attı! Yeni banknotlar tedavüle girdi
Lemina'yı yıkan, Galatasaray taraftarını sevindiren gelişme

Lemina'yı yıkan, taraftarı sevindiren gelişme
Samsunspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Fenerbahçe'den istediği isim taraftarı çıldırtacak
Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor

Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor
Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü

Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü