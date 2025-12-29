Samsun'da Kar Yağışı: Alaçam'da Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara
SAMSUN'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Alaçam ilçesi Kızlan Mahallesi'nde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Alaçam'ın Kızlan Mahallesi'nde taşıma merkezi olarak hizmet veren Alaçam Şehit Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu ile Kızlan Ortaokulu'nda, bugün eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Samsun Valiliği, hava şartlarının seyrine göre alınacak yeni kararların kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.
