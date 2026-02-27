Haberler

Samsun'da kapalı otoparkta bulunan otomobil yandı

Samsun'da kapalı otoparkta bulunan otomobil yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesindeki kapalı otoparkta park halindeyken motor bölümünden alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülmesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

Samsun'un Atakum ilçesinde kapalı otoparkta alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

E.K'nin (38) kullandığı 55 EK 280 plakalı otomobilin motor bölümünden, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin kapalı otoparkına park edildiği sırada alev çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, araçtan inerek 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Recep Bilek
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu

Suratının neden bu halde olduğu ortaya çıktı! Duruma el koyan biri var
Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler

Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Süper Lig'de 2 maç ertelendi
Marmara Bölgesi'nde 64 yılın en düşük yağış ortalaması kaydedildi: Susuzluk tehdidi kapıda

Marmara Bölgesi için korkutan uyarı: Susuzluktan perişan olacağız
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu

Suratının neden bu halde olduğu ortaya çıktı! Duruma el koyan biri var
Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu

Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...

İngilizlerden Fenerbahçe'ye olay tezahürat: Sen Galatasaray'ın...